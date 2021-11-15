Ликсутов: Билеты на междугородние автобусы теперь можно купить на Павелецком вокзале

Кондуктор проверяет билет у пассажира перед отправлением автобуса у здания автовокзала в Люблино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Павелецком вокзале столицы открыли специальную билетную кассу. В ней можно купить билеты на международные и междугородние автобусы, отправляющиеся со столичных автовокзалов. Кассу разместили около выхода из метро к поездам Павелецкого направления. Такая услуга станет запасным вариантом, например, для опоздавших на свой поезд. Теперь у них появился альтернативный маршрут. В столичном Дептрансе отметили ещё один плюс новшества - возле железнодорожных вокзалов меньше станет нелегальных перевозчиков, которые часто предлагают «подкинуть».

«Междугородние и международные поездки становятся ещё доступнее, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Это одна из задач, которую поставил нам мэр Москвы. Отвечая на потребность москвичей в этом сервисе, на Павелецком вокзале мы открыли ещё одну кассу. Теперь там можно приобрести билеты на междугородние автобусы по всем направлениям, вне зависимости от автовокзала. Это ещё один важный шаг к снижению количества нелегальных перевозок и обеспечению москвичей доступным и безопасным междугородним транспортом».