В Москве выросло число зарегистрированных ипотечных договоров

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В октябре 2021 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 10 653 договора ипотечного жилищного кредитования. Это почти на 10% больше, чем в сентябре (9 704). По сравнению с октябрем прошлого года показатель уменьшился на 12% (12 103). При этом на 33% вырос по отношению к 2019 году за тот же месяц (8 029).

«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По данным на 11 ноября доля Москвы составляет 26,2% от общей суммы кредитов, одобренных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 506 миллиардов рублей, увеличившись с начала года на 87,8%. За 10 месяцев 2021 года было заключено 39,4 тысячи договоров».

Всего с начала этого года Управлением Росреестра по Москве оформлено 103 030 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 29% превышает показатель января-октября 2020 года (79 771), а также на 43% результат 2019 года за те же месяцы (72 057).

«С точки зрения статистики октябрь не показал резких колебаний, - рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - По отношению к сентябрю отмечен 10-процентный рост регистраций ипотек, а в сравнении с октябрем прошлого года мы видим снижение на 1450 регистраций. Тем не менее в целом за январь-октябрь Росреестром зафиксирован новый абсолютный рекорд — свыше 103 тысяч договоров. В настоящий момент — это самый внушительный десятимесячный результат за все время статистических наблюдений. За весь прошлый год мы оформили 104 тысячи ипотечных сделок».