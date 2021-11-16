Андрей Бочкарёв: Готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды оценивается в 54%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о готовности восьмого участка Юго-Восточной хорды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды составляет 54%, сообщил во вторник, 16 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Магистраль протянется от от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги.

По словам вице-мэра, всего на восьмом участке Юго-Восточной хорды возводится десять искусственных сооружений.

- Готовность путепровода основного хода через реку Городня оценивается на 90%. Здесь завершаются работы по устройству гидроизоляции и защитного бетонного слоя проезжей части путепровода. Началась укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия, - рассказал Андрей Бочкарёв.

Еще один путепровод - через Котляковский ручей – построен почти на две трети.

- Готовность путепровода через Котляковский ручей составляет 70%, уже завершен монтаж балок пролетного строения, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя проезжей части, - сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Строители также заканчивают бетонирование пролетных строений путепровода через улицу Кантемировская.

- Забетонировано 75% пролетов, окончание этих работ запланировано на конец ноября, - отметил Андрей Бочкарёв.

Для удобства горожан на восьмом участке хорды будут построены четыре подземных пешеходных перехода, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов.

- Один переход уже полностью готов, строительство еще одного завершится в ближайшее время - подходят к концу отделочные работы. Еще два перехода готовы на четверть, ведутся монолитные работы, - уточнил Юрий Кравцов. По его словам, на участке также строятся два очистных сооружения, котлованы уже разработаны, ведется устройство технологических распорных систем.

Хордовая система скоростных магистралей – масштабный проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Скоростные хорды свяжут между собой районы, расположенные на окраинах города. Система магистралей поможет снизить нагрузку на улицы и дороги в центре Москвы, а так же на МКАДе и Третьем транспортном кольце.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Юго-Восточная хорда будет иметь связь с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой, а также с Третьим транспортным кольцом в районе платформы Новохохловская Курского направления Московской железной дороги. Строительство магистрали включено в адресную инвестиционную программу города Москвы. Всего Юго-Восточная хорда разделена на 10 участков.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал о строительстве девятого участка Юго-Восточной хорды. Он проходит от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. Сейчас готовность девятого участка Юго-Восточной хорды составляет 35%.