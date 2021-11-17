Кирилл Пуртов: Обороты предприятий столицы восстанавливаются после нерабочих дней

Посетители ТЦ "Европейский" в Москве. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Существенный рост оборота за первую неделю после перехода в стандартный режим работы показали компании Москвы, для которых с 28 октября до 7 ноября действовали антиковидные ограничения. Максимальный восстановительный рост демонстрируют предприятия сферы бытовых услуг. С 8 по 14 ноября их среднесуточная выручка увеличилась в 3,2 раза - до 215,3 миллиона рублей по сравнению с предшествующей вводу ограничений неделей 18-24 октября. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений, - отметил министр. - Среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий 8-14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза - до 387,6 миллиона рублей».

Кроме того, полностью восстановилась непродовольственная розница. За прошлую неделю москвичи потратили на покупку одежды, обуви, косметики и прочих непродовольственных товаров на 37,3% больше, чем 18-24 октября - 13,2 миллиарда рублей. Наиболее существенно выручка в непродовольственном сегменте росла 11-12 ноября, когда многие розничные магазины одежды и техники объявили масштабные распродажи. По данным Аналитического центра Москвы, в эти дни среднесуточный оборот в непродовольственной рознице превышал показатели 18-24 октября на 60%.

Пока не до конца восстановился общепит, но его выручка приблизилась к показателям до начала действия нерабочих дней. По сравнению с неделей до введения ограничений среднесуточный оборот общепита восстановился на 93,7% и составил 1 миллиард рублей.