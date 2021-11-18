Двое рабочих погибли на стройке в Москве при обрушении строительной бытовки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве двое рабочих погибли на стройке. Трагедия произошла во время перестановки бытовок.

Все случилось 18 ноября на улице Красноказарменной, недалеко от дома №15. Там возводится жилой дом, и рабочие переставляли бытовки на стройплощадке. Планировалось, что при помощи крана снимут верхний вагончик и переместят в другое место. Но что бытовка сорвалась и упала на другую, сообщает Пятый канал.

По предварительной версии, погибшие находились в помещении, на которое обрушился вагончик. Удар был такой силы, что строение разрушилось полностью. На месте работают спасатели.

В результате погибли два человека. Известно, что мужчины трудились на стройке.

На место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранители, сообщает телеканал «360».

Ранее на Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадал как минимум один человек.