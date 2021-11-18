ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает индустриальных инвесторов

Презентация новых объектов для локализации производств и инвестиций на территории ОЭЗ «Технополис Москва» пройдет 29 ноября на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Эксперты рынка оценят преимущества и привлекательность предложений единственной особой экономической зоны столицы.

Участникам презентуют планы развития площадок ОЭЗ – Алабушево, Печатники, а также Индустриального парка «Руднево». Потенциальные арендаторы узнают, какие высокотехнологичные производства могут локализоваться в ОЭЗ «Технополис Москва» и условия отбора.

Также спикерами выступят действующие резиденты ОЭЗ и расскажут, почему выбрали «Технополис Москва» площадкой для развития бизнеса.

К участию приглашаются производители высокотехнологичной продукции, а также те, кто ищет площадку для расширения технологического бизнеса в Москве и готов инвестировать в индустриальную недвижимость.

Сегодня на территории особой экономической зоны столицы локализовано порядка 180 высокотехнологичных предприятий. Для них предусмотрены различные преференции: сниженные ставки аренды, доступность высококвалифицированных кадров, развитая инфраструктура.

Приглашаем к участию! Мероприятие пройдет 29 ноября на площадке МТПП (ул. Петровка, д. 15, стр. 1), сбор гостей в 10.00 Регистрация тут.