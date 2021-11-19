Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололеда Фото: Дмитрий Ахмадуллин

К Москве подбирается непогода. Синоптики прогнозируют, что на столицу обрушится мокрый снег. Автомобилистам уже порекомендовали оставаться дома или пользоваться общественным транспортом.

Но причина не только в снегопаде и плохой видимости. На дорогах будет скользко. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки в – 4 градуса и высока вероятность образования гололеда.

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Угроза сохранится до 21 часа 20 ноября.

Аналогичное предупреждение действует в Ивановской, Владимирской, Орловской, Рязанской и Ярославской областях, пишет РИАМО.

Меж тем с 18 ноября началось стремительное понижение атмосферного давления. Минимальные показатели прогнозируются на 20 ноября. Падение величины на 35-40 мм ртутного столба является «редчайшим случаем».

-Ветер ожидается юго-западный, ночные температуры будут до −4 градусов, по области до −6 градусов. Вполне нормальные, слегка морозные ночи, а дневные температуры будут около нуля, - делится прогнозом с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу на столицу обрушится самый мощный за последние 73 года снег с дождем. Объем осадков может составить двадцать пять процентов от месячной нормы — порядка шестнадцати миллиметров.

Подмосковный Минтранс призвал автовладельцев не выезжать на дороги в сильный снегопад, особенно если на автомобиле установлена летняя резина, сообщает Подмосковье сегодня.