Синоптик посоветовал автомобилистам поскорее заменить летнюю резину Фото: Олег УКЛАДОВ

20 ноября в центральной части страны ожидается сильный снегопад. Автомобилистам советуют отказаться от поездок, а чтобы не создавать пробки А тем кто на летней резине, вовсе не стоит садиться за руль, так как это опасно вдвойне. На дорогах будет скользко.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал жителям Центрального региона поскорее поменять летнюю резину авто на зимнюю.

Метеоролог советует переобуться уже к выходным, или в ближайшие субботу и воскресенье.

- Посоветовать можно только одно: обязательно переобуться к этим выходным, - говорит Тишковец.

Кстати, на предстоящих выходных, 21 и 22 ноября начнет формироваться устойчивый снежный покров, пишет РИАМО.

Тем временем в Москву пришла первая снежная метель. За ночь снежный покров может временно вырасти до 1 сантиметра. При этом температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса, сообщает "Москва 24".

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Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19112021/192667?utm_source=CopyBuf