Владимир Ефимов: Бизнес воспользовался сервисом «Московский инвестор» более тысячи раз за год

Сервис «Московский инвестор» обеспечивает оперативную обратную связь, которая помогает решить конкретные вопросы Фото: Shutterstock

Для оперативной коммуникации бизнеса с городом по вопросам ведения инвестиционной деятельности в столице в ноябре 2020 года запустили специальный сервис.

«Московский инвестор» на Инвестиционном портале позволяет решать вопросы и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве, - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - За год работы сервиса представители бизнеса воспользовались им более тысячи раз. Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow».

Сервис «Московский инвестор» обеспечивает оперативную обратную связь, которая помогает решить конкретные вопросы. Благодаря этому все больше предпринимателей могут инвестировать в город и пользоваться программами поддержки.

«Развивая собственную цифровую экосистему, город стремится дать жителям и предпринимателям возможность решать максимально возможное число вопросов онлайн – без личного визита в органы власти и сбора каких-либо документов, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко. - В этом году «Московский инвестор» дополнился новыми возможностями, которые позволяют сообщить о проблеме или предложить идею по поддержке малого и среднего бизнеса, строительству, а также по подключению к инженерным сетям».

В «Московском инвесторе» внедрен классификатор – систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. На сегодня в него входит 9 категорий и 97 вопросов.

«С помощью сервиса «Московский инвестор» пользователи могут получить разъяснения по вопросам, связанным с арендой и выкупом городского имущества, мерами поддержки промышленности, участием в городских торгах, налогообложением, получением лицензий и разрешений, реализацией в городе девелоперских проектов», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С помощью сервиса «Московский инвестор» отправить сообщение может любой зарегистрированный пользователь сайта investmoscow.ru.