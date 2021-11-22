Владимир Ефимов: Город обеспечил недвижимостью около 800 некоммерческих организаций

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Для столичных некоммерческих организаций с 2010 года Департамент городского имущества выделил более 300 тысяч квадратных метров помещений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина столичные власти оказывают НКО всестороннюю, в том числе имущественную поддержку, - отметил заммэра. - С 2010 по 2021 годы Департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тысячи квадратных метра. Это помещения и отдельно стоящие здания, расположенные во всех округах столицы».

Чаще всего социально-ориентированные НКО в Москве занимаются поддержкой людей в трудной жизненной ситуации, а также работают в образовании и просвещении, здравоохранении, в сферах культуры и искусства, физкультуры и спорта, патриотического воспитания.

«С начала 2021 года некоммерческие организации, работающие в сфере социальной поддержки граждан, благотворительности, культуры, просвещения и здравоохранения, получили 14 объектов недвижимости, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Их общая площадь составляет 18,1 тысячи квадратных метра. Большая часть – 11 помещений площадью почти 7,4 тысячи квадратных метров – в центре города».

По его словам, в 2021 году в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Галчонок» переданы помещения площадью 177,5 квадратного метра на Гоголевском бульваре и площадью 293,2 квадратного метра на Шоссе Энтузиастов. Эта организация оказывает поддержку детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми болезнями.

«НКО — важные партнеры города в оказании помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - сказала первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Александра Александрова. - Помещения, выделенные городом, позволили расширить количество услуг для благополучателей».