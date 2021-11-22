«Спартак» уступил «Краснодару» в богатом на эмоции Winline Derby. Фото: пресс-служба компании Winline.

«Спартак» с минимальным счетом 1:2 проиграл «Краснодару» в эмоциональном Winline Derby. Предсказуемо у москвичей хромал центр поля, где не было Зобнина из-за травмы и Литвинова из-за дисквалификации. В итоге матч прошел на встречных курсах, как будто полузащитники и вовсе отсутствовали.

Уже в начале встречи Соболев мог выводить команду вперед, но мяч предательски проскочил мимо ноги. Далее гости временно попали под целый каток контратак «быков», одна из которых закончилась взятием ворот Селихова благодаря точному удару Кордобы.

«Спартак» воспрял духом и в середине тайма мог рассчитывать на пенальти – Ларссона зацепили в штрафной. Но судья Алексей Сухой, которого еще в прошлом сезоне вообще отстранили от работы, не заметил нарушения. Зато в самой концовке Петров явно завалил в штрафной Игнатова. В итоге Соболев со второй попытки реализовал пенальти, поскольку первый удар отразил Сафонов, но арбитр увидел нарушение в действиях вратаря сборной России.

На первых минутах второй половины встречи вперед мог выйти «Спартак», но Соболеву не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча у штанги после паса партнера. Ответ хозяев не заставил долго ждать – после классной комбинации Ионов вырывался к Селихову, но его зацепил Айртон. Арбитр дал второй пенальти, его забил Крыховяк.

Следом спартаковцы раз за разом наседали на ворота соперника, но либо не везло нападающим, либо был надежен Сафонов. Из-за поражения в Winline Derby москвичи опустились на 10 место в турнирной таблице, а перспективы Руя Витории все еще туманнее.