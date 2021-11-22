Всероссийские соревнования по радиосвязи пройдут в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Третьи Всероссийские соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2021» пройдут в ОЭЗ «Технополис “Москва”», сообщил ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.

Конкурс «Радиофест-2021» на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы 25-26 ноября соберет команды со всей страны. Организаторами мероприятия выступают ОЭЗ «Технополис “Москва”» и НИУ МИЭТ, среди партнеров конкурса – Минобрнауки, Минпромторг, Фонд перспективных исследований. Задача конкурса – выявить лучшие инновационные идеи в сфере радиосвязи как среди профессионалов, так и среди студентов и радиолюбителей.

«В ОЭЗ Москвы сложился мощный кластер информационно-коммуникационных технологий, где осуществляется кооперация предприятий, занятых разработками и производством в перспективных направлениях радиосвязи. Цель проведения в ОЭЗ «Технополис “Москва”» общероссийских соревнований по этому профилю – развитие единой площадки, где конкурируют профессиональные коллективы, студенческие команды и просто радиолюбители. Такая открытая соревновательная среда позволяет в сжатые сроки выявить прорывные научно-технические идеи и решения в области радиосвязи, а также способствует поиску специалистов, имеющих потенциал в разработке и производстве образцов перспективных технологий радиосвязи. На сегодняшний день о своем желании принять участие в фестивале заявили уже более 30 команд вузов страны», – заявил Геннадий Дёгтев.

Соревнования проводятся по трем номинациям, где будут определены свои победители и призеры, которых ждут кубки, дипломы и ценные подарки. Команда может выступать как в одном направлении, так и во всех сразу.

Конкурсное направление «Радионавигация» предлагает написать программное обеспечение, которое определит скорости и направления движения источников сигнала. По направлению «Радиосвязь» от участников потребуется программа, которая сможет передать данные через засоренный радиоэфир. А в треке «Когнитивное радио» программа должна будет распознать модуляции передаваемого сигнала.

Всероссийские соревнования «Радиофест-2021» проходят в Год науки и технологий, задача мероприятий которого – вовлечь молодежь в научно-технологическую сферу. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе продлена до 24 ноября 2021 года.