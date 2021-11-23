Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москву вернется потепление. Ждать этого стоит в самое ближайшее время.

Начало недели выдалось прохладным, столбики термометров часто опускались до небольших отрицательных значений. В отдельных районах стоит ждать серьезные заморозки.

- В Москве днем будет от 0 до минус 2 градусов, в ночные часы – от минус 5 до минус 7 градусов. В Московской области в дневные часы – 1… - 3 градуса, ночью – до минус 9 градусов, - сказал синоптик РИАМО.

Но к выходным холода сменятся потеплением. Со среды, 24 ноября, на столицу начнет воздействовать теплый атмосферный фронта. Он изменит характер погоды.

В итоге во второй половине недели потеплеет до нуля, но вместе с изменением температуры придут осадки. Стоит готовиться к мокрому снегу и слякоти.

26, 27 и 28 ноября ожидаются самыми теплыми на этой неделе. Такой прогноз делает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- На выходных прогнозируется небольшой снежок и около 0 градусов, что будет выше нормы градуса на 3, - сказала Позднякова "Москве 24".

До середины дня 23 ноября в Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за возможного обрахования гололеда, сообщает Подмосковье сегодня.

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Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22112021/193020?utm_source=CopyBuf