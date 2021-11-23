Московских водителей предупредили о 8-балльных пробках вечером 23 ноября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московских водителей предупредили о сильных заторах на дорогах. Во вторник, 23 ноября в течении дня загруженность дорог будет выше среднего.

Днем ожидаются 5-6 балльные пробки, а вот вечером столица встанет в 8-балльных заторах. Такой прогноз делает пресс-служба Дептранса Москвы.

В первой половине дня движение затруднено в стороны центра на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

На Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира, 31 км и 53 км МКАД движение будет напряженным из-за проведения дорожных работ, пишет РИАМО.

В ведомстве напоминают водителям, что с 24 ноября изменится движение в Малом Сергиевском переулке Москвы. Оно станет двусторонним.

Это позволит облегчить выезд на Цветной бульвар и снизить транспортную нагрузку на Трубную площадь и Рождественский бульвар, сообщает Москва 24.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Погодные условия на вторник, 23 ноября, непростые. Есть риск образования гололедицы. В связи с этим объявлен "желтый", повышенный уровень погодной опасности, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.