Более двух тысяч новых рабочих мест появится на севере и северо-западе Москвы

Город подписал еще два соглашения по программе создания мест приложения труда. Компании из структуры ГК ФСК построят новый деловой центр и промышленный технопарк, вложения составят 8,5 миллиарда рублей. Реализация этих проектов создаст за пределами третьего транспортного кольца более двух тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда за пределами ТТК. Еще два инвестора подписали с городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 миллиардов рублей», – рассказал вице-мэр.

Как отметил Владимир Ефимов, по условиям соглашения взамен столица предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов.

В рамках первого соглашения инвестор построит деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. Площадь объекта составит 56 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует в строительство 7,4 миллиарда рублей.

«Помимо офисов, проект предполагает создание торговых площадей и объектов общепита. В будущем здесь смогут работать около 1,7 тысячи человек. Льготу инвестор сможет использовать при переоформлении земельных участков для строительства ЖК Sydney City после того, как сдаст деловой центр в эксплуатацию. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участка, где строится жилье. Офисное здание и дома, попадающие под программу, будут находиться на соседних участках, что отвечает задаче сбалансированной застройки спальных районов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Второй проект предполагает строительство в Молжаниновском районе столицы промышленного технопарка площадью 20,7 тысячи квадратных метров. Инвестиции в строительство составят 1,1 миллиарда рублей. После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест. Город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства домов в составе ЖК «1-й Ленинградский» на Ленинградском шоссе.

«Мы понимаем важность создания не просто жилых комплексов, но и объектов, которые станут центром притяжения района и дадут городу дополнительные рабочие места, а жителям наших ЖК – всю необходимую инфраструктуру. Такая стратегия комплексного развития оправдана и позволяет создавать баланс между жилыми и коммерческими площадями, а также развивать концепцию «15-минутного города», когда жители в небольшом радиусе от своего дома могли бы найти все необходимое. Наши проекты создают комфортную среду, где можно получить максимальное количество сервисов, не выезжая в центр Москвы и экономя свое время», - комментирует президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Справочно. Правительство Москвы утвердило программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП). Она предполагает предоставление льгот инвесторам, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, а также торгово-развлекательные центры.

ГК ФСК – одна из крупнейших девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности – строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. В 2021 году Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило ГК ФСК кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом. Выручка Группы компаний за 2020 год составила более 130 млрд рублей. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам прошлого года с учетом показателей Первого ДСК составил 775 165,38 кв. метров.