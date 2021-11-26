Владимир Ефимов: Индустриальный квартал появится в Капотне

Так выглядит сейчас участок бывшей промзоны «Капотня» на юго-востоке Москвы, включенный в программу «Индустриальные кварталы». Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В столице опубликован проект решения о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Капотня». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 гектара, - отметил заммэра. - Территория расположена между улицами Верхние поля и Чагинской на юго-востоке Москвы. Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров. В реализацию проекта инвестор вложит 30 миллиардов рублей. Ежегодные поступления в городской бюджет составят почти четыре миллиарда рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут более 2,5 тысячи новых рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 136 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Современные высокотехнологичные предприятия займут половину участка - 68 тысяч квадратных метров, - рассказал глава ведомства. - Здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок. На такой же площади разместятся магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки».

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. По этому проекту благодаря КРТ бывших промзон Москвы столица получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Первый договор о КРТ в Москве подписан в июле 2020 года. Комплексное развитие в промзоне «Октябрьское поле» проведут на площади 5,92 гектара. Инвестиции в проект составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. КРТ рассчитано на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.