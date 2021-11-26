Социальные выплаты семьям с детьми в Москве в 2022 году увеличатся на 4,8%

В последнее воскресенье осени в России отмечается День матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее воскресенье осени в России традиционно отмечается День матери. Накануне праздника всех мам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какая поддержка в столице оказывается семьям с детьми. По словам вице-мэра города, поддержка матерей – одна из ключевых задач социальной сферы столицы. Так, в 2022 году социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 4,8%.

- За последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него. В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%, - подчеркнула Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра столицы, число многодетных семей в городе за 10 лет увеличилось в 2,5 раза. В Москве создаются все условия, чтобы женщины с детьми чувствовали себя комфортно: им оказывается финансовая, психологическая и юридическая помощь.

- Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь, - отметила Анастасия Ракова.

Уже с первых дней беременности будущая мама может оформить сразу на несколько пособий. Кроме того, в этот период женщинам предоставляются социальные карты: по ним можно получить скидки на покупку необходимых для малышей товаров, продуктов и медикаментов.

В городе активно совершенствуется медицинская помощь будущим мамам и малышам. В столице работают 19 акушерских стационаров, 117 женских консультаций, 25 отделений гинекологии: они вошли в состав 18 объединений «женская консультация-родильный дом-ГКБ». Каждый акушерский стационар оснащен отделением детской реанимации, в котором выхаживают новорожденных, родившихся с очень низкой массой тела. В стационарах сделали ремонт и оборудовали их по последнему слову техники, так что все медучреждения соответствуют самым современным стандартам родовспоможения. Мамы и малыши помещаются в маломестные платы, при желании на родах может присутствовать отец ребенка. При необходимости женщинам бесплатно предоставляется процедура экстракорпорального оплодотворения.

Выписываясь из роддома, мама получает в подарок коробку «Наше сокровище» с комплектом детских принадлежностей. В нее входит 44 предмета, необходимых для ухода за новорожденным. С февраля 2020 года семьи могут выбрать, что им получить – подарочный комплект или компенсационную выплату в 20 тысяч рублей. Кроме того, после рождения ребенка семьям с детьми полагается единовременная выплата. С 2022 года при рождении первого малыша родители получают 93 570 рублей, второго - 130 998 рублей, третьего - 187 140 рублей.