В столичном метро колёса поездов обновляют буквально на ходу

Московское метро не только самое красивое, но и самое комфортное. Фото: Андрей МИНАЕВ

Московское метро не только самое красивое, но и самое комфортное. Скоро поездки в нем станут для пассажиров ещё удобнее. Для обслуживания поездов в подземке закупили самые крутые колёсотокарные станки.

«Такие работают только в метро Москвы, - сообщили в Дептрансе города. - Они обтачивают колеса, не снимая их с поезда».

У станков еще много других плюсов. К примеру, производительность — одну пару можно обточить за 20-30 минут. Раньше на это могло уйти несколько часов. Кроме того, специалисты отмечают точность обточки — всего 0.1 миллиметра против более 0.5 миллиметра. Плюс полная автоматизация: специальное программное обеспечение помогает составить задание на обточку, а потом колесные пары автоматически замеряются и заносятся в базу данных.

«По поручению мэра Москвы мы оснащаем столичные транспортные предприятия самым современным оборудованием, - сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Для 10 электродепо метрополитена закуплены новые колесотокарные станки, их постепенно устанавливают».

По его словам, в паре с ними начнут работать диагностические комплексы.

«Они автоматически в онлайне считывают все параметры колёс и помогают определить график их обслуживания, - отметил Ликсутов. - В перспективе планируется оснастить комплексами все депо, что позволит сделать поездки пассажиров еще плавнее и безопаснее».