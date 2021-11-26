Станции «Русской Медиагруппы» получили пять наград на Церемонии «Радиомания-2021»

В этом году в копилку «Русской Медиагруппы» ушли целых 5 драгоценных золотых микрофонов.

Как стало известно, обладателем Премии «Радиомания-2021» стал ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин, получивший награду в номинации «Радио DJ». Также была отмечена XXV Юбилейная Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» и «Русское Радио» в номинации «Продвижение, внеэфирный проект».

«Для любой радиостанции и ведущего Премия «Радиомания» – это признание профессионализма, умения угадать предпочтения аудитории. Мы все работаем ради наших слушателей, но подобные отправные точки позволяют «сверить часы», взглянуть на свою работу со стороны. Это признание от всего радиосообщества, профессионалов своего дела! И это очень ценно», – заявил Дмитрий Оленин.

Также в этом году в Премии произошли некоторые изменения. Были введены специальные и новые номинации, среди которых стоит выделить «Прорыв года». Она вручалась станции, которая за прошедший год смогла значительно нарастить аудиторию. Победу в данной номинации одержало радио Monte Carlo, которое увеличило суточный охват на 24%.

Премии РАР удостоились и региональные партнёры «Русской Медиагруппы». Так, радио DFM стало обладателем двух золотых микрофонов. В номинации «Лучший диджей» статуэтку забрал Дима Белых, а победа в номинации «Рекламный аудиоролик собственного производства» досталась ролику «Эко про Бога».

Стоит заметить, что Российская Академия Радио не обошла стороной и радио MAXIMUM, которое отмечает в этом году своё 30-летие. Ведущие утреннего шоу радио MAXIMUM, Чак и Дмитрий Шуманский, стали ведущими одного из отделений Церемонии вручения премии «Радиомания».