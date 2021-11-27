Владимир Ефимов: На площадке технополиса «Москва» откроется центр обучения первой помощи

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В 2022 году на площадке столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) в Печатниках откроется обучающий центр по оказанию первой помощи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории особой экономической зоны создан фармацевтический медицинский кластер, - отметил заммэра. - В него входят около 20 резидентов – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования. Они вложили в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест. Резидент, специализирующийся на выпуске медицинских изделий, предложил создать обучающий центр по оказанию первой помощи. Его открытие намечено уже на первый квартал 2022 года. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 слушателей, по окончании курса каждому будет выдан сертификат».

Резидент - компания «Медплант» - производит легендарные оранжевые чемоданчики, укладки средств скорой медицинской помощи. Предприятие работает в ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2014 года. При этом с 2018 года после получения статуса резидента компания получает налоговые льготы и другие особые меры поддержки.

«За 10 месяцев 2021 года производитель выпустил порядка пяти тысяч высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе шприцевых дозаторов, пульсоксиметров, термоконтейнеров, индикаторов сердечно-легочной реанимации, - отметил глава Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - За годы работы резидент оснастил машины скорой помощи по всей стране – около 25 тысяч автомобилей, и регулярно обновляет оборудование для них».