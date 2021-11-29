Группа «Земляне» и музыкант Юрий Антонов исполнят мега-хит «Поверь в мечту» на сцене Государственного Кремлевского Дворца

В этом году ежегодная Церемония награждения национальной музыкальной Премии «Золотой граммофон» состоится 10 декабря на главной сцене Государственного Кремлевского Дворца, а гостями мероприятия станут отцы-основатели рок-группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселев.

Кроме основной шоу-программ музыканты удивят зрителей переработанным на современный лад звучанием песни «Содовое кольцо». Это любимая несколькими поколениями россиян композиция, слова которой наложены на музыку Юрия Антонова и, которую, исполняла группа «Добры молодцы».

«Мы хотим порадовать поклонников новым звучанием, поэтому решили обновить аранжировку в песне «Садовое кольцо», — прокомментировал барабанщик группы Владимир Киселев.

Другая популярная песня музыкантов, которая прозвучит во время Церемонии награждения «Золотой граммофон», - легендарная песня «Поверь в мечту». Хит был написан на музыку Юрия Антонова и исполнялся как самим автором, так и «Землянами», но только звёзды никогда не пели её вместе.

«В свое время Антонов обогатил творчество «Землян» и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора, и даже записали на «Мелодии» диск его песен, было большой удачей», — добавил Владимир Киселев.

Напомним, в советскую бытность «Земляне» и Юрий Антонов неоднократно выступали в совместных концертах, собирая в турах полные аншлаги.