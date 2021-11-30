Владимир Ефимов: Реорганизация территории «Серпа и Молота» даст городу почти полторы тысячи рабочих мест

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В Лефортовском районе столицы продолжается масштабное обновление бывшей промышленной зоны «Серп и Молот». Проект решения о комплексном развитии очередного участка промзоны опубликован в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащей комплексному развитию, составляет 3,1 гектара, - рассказал заммэра. - Здесь построят 60 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 миллионов рублей. Реорганизация территории позволит дать городу почти 1,5 тысячи рабочих мест».

Будущий индустриальный квартал разместится около пересечения улиц Авиамоторная и 5-я Кабельная. Сейчас на этом участке - склады, офисы, автосервис и таксопарк. А после редевелопмента все займет общественно-деловая застройка. Здесь могут появиться магазины, банки, кафе и рестораны.

«Это уже третий проект комплексного развития территорий, реализуемый в бывшей промзоне «Серп и Молот», - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова. - Суммарно три участка занимают более 11 гектаров, а инвестиции в эти проекты превысят 55 миллиардов рублей. Всего здесь появится 4,7 тысячи новых рабочих мест».

Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.