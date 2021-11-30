Владимир Ефимов: От самостроя освободили более 5000 квадратных метров охраняемых природных территорий

Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН МОСКВА

С начала 2021 года Госинспекция по недвижимости освободила особо охраняемые природные территории от двух десятков самостроев и разрушенных строений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году Госинспекция по недвижимости в городских парках обнаружила и демонтировала 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строения, - рассказал заместитель мэра. - Высвободившаяся площадь зеленых территорий составила 5 340 квадратных метров. Наибольшее количество нелегальных объектов – 10 – выявили и демонтировали в Северо-Западном округе, 8 объектов – в Западном. На юго-востоке столицы устранили 5 самостроев и одну незаконную постройку демонтировали в Восточном округе».

Самозахват земель и установку различных сооружений, обладающих признаками самовольного строительства, выявили в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский» и «Москворецкий», в природном заказнике «Долина реки Сетунь», памятнике природы «Серебряный Бор» и других.

Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, особую опасность представляют собой заброшенные разрушающиеся постройки.

«Около поймы реки Сетунь находились три самостроя общей площадью 227 квадратных метров, - пояснил глава ведомства. - Все они были в полуразрушенном состоянии и завалены строительным мусором. Еще один пример: в природно-историческом парке «Тушинский» обнаружили семь полуразрушенных строений из железобетонных плит. Сейчас все эти и другие объекты самостроя демонтированы, а парковые территории приведены в надлежащий вид».

Перечисленные постройки, расположенные в границах ООПТ, находятся на контроле Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» вплоть до их демонтажа. Служба охраны ООПТ ГПБУ «Мосприрода» во время обследований подведомственных природных территорий выявляет объекты самовольного строительства, бесхозные объекты, а также ветхие и руинированные сооружения. Информация направляется в адрес органов исполнительной власти, в частности, в Госинспекцию по недвижимости.