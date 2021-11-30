Врачи объяснили, кому стоит особо беречься, пока в Москве разыгрывается циклон "Бенедикт"

Медики дали советы метеозависимым людям, как пережить низкое атмосферное давление Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний день осени 2021 года на московский регион обрушилась непогода, до столицы дошел циклон «Бенедикт». Низкая температура, дождь и сильные порывы ветра создали условия для образования гололеда. К тому же, атмосферное давление опустилось до рекордных значений – около 711 мм рт. ст.

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус объяснил, кому стоит поберечься в таких погодных условиях.

В первую очередь непогода ударит по здоровью метеозависимых людей. И дело не только в миллиметрах ртутного столба, но и в резком похолодании и гололедице.

- Всем людям пожилого возраста, тем, у кого есть нарушения в работе вестибулярного аппарата, в работе с сердечно-сосудистого аппарата сегодня стоит реально поберечься, - советует врач в беседе с NEWS.ru.

Медик дает рекомендации всем, кто выходит на улицу – нужно быть максимально внимательным, ведь гололед увеличивает риск травмирования.

В свою очередь, врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что наш организм умеет приспосабливаться к высокому или низкому атмосферному давлению, расширяя или сужая сосуды. Люди, которые ведут активный образ жизни, вовсе не заметят воздействия окружающей среды.

- Я рекомендую быть активным, энергичным, регулярно заниматься физической активностью, следить за сном. Тогда никаких перепадов атмосферного давления не будет ощущаться, — подытожила Ярцева.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду всю первую декаду декабря., сообщает телеканал "360".

- Самая высокая температура была 30 ноября в семь утра, около +7,5 °С. Дальше пойдет понижение. Переход через ноль к минусу ожидается вечером. В ночь уже до -5 °С. Вся вода будет замораживаться, что приведет к сильной гололедице. Также осадки ожидаются завтра. Минус ожидается и в ночь на следующий день. А дальше опять пойдет в плюс, который затем сменится минусом. То есть первые десять дней будут довольно неустойчивыми, - комментирует Rt заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.