В Москве построили более 12 миллионов квадратных метров недвижимости

Москва прирастает новыми жилыми микрорайонами, деловыми и торговыми центрами, спорткомплексами, школами и детсадами. Одновременно проводится реновация пятиэтажек и реконструкция существующих зданий.

«В столице продолжается ввод в эксплуатацию различных сооружений, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв. - С начала года уже построено уже более 12 миллионов квадратных метров недвижимости».

По его словам, годовой план по вводу недвижимости таким образом перевыполнен уже почти наполовину.

«Уже по итогам десяти месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости», – отметил Андрей Бочкарёв.

Напомним, ранее в Стройкомплексе заявляли о планах ввести в 2021 году в столице 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона «квадратов» жилья. Среди завершённых за последние месяцы проектов, к примеру, в Солнцево - первая новостройка реновации на улице Щорса и новый Ледовый дворец, в Левобережном районе - школа-гигант на 1900 мест, в районе Нагатинский Затон - детско-взрослая поликлиника на Судостроительной улице, ставшая 50-й, юбилейной, в списке построенной за последние годы в столице полусотне новых поликлиник.