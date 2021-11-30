В подвале дома под Люберцами, где произошел взрыв, хранилось 300 литров дизельного топлива

Появились подробности происшествия в частном доме, где завалило детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Появились подробности взрыва в жилом доме под Люберцами, который произошел 30 ноября 2021 года. Взорвался дизельный котел, где хранилось 300 литров топлива. Только случайно оно не воспламенилось.

В момент взрыва в доме находились взрослые и дети, они не пострадали.

Как стало известно сайту mk.ru, двухэтажная блочная постройка в деревне Торбеево с 2015 года принадлежала молодой семье.

Строительством дома занимался бизнесмен, глава семейства. Он же лично установил дизельное оборудование, с помощью которого дом и отапливался. А в подвале всегда хранились запасы топлива.

29 ноября около 22.30 все семейство улеглось спать. Дочка и сын (9 и 11 лет), были в своей комнате на первом этаже, а родители в спальне на втором.

Примерно в 4.40 утра прогремел взрыв, который обрушил две трети постройки.

45-летний мужчина и 37-летняя женщина смогли выбраться из завалов самостоятельно. Родители почти не пострадали и сразу же вместе с соседями и спасателями бросились разбирать завалы, чтобы вытащить детей.

Первым нашли мальчика, следом - с помощью гидравлической техники достали и девочку.

Детей врачи решили доставить в больницу. Они госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Эксперты на месте установили, что взрыв произошел из-за топливно-воздушной смеси дизельного котла. Проводится проверка.