Андрей Бочкарёв: По программе реновации уже переселили более 45 тысяч москвичей

Благодаря реновации более миллиона жителей столицы переедут из старых пятиэтажек в новые квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 45 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации, сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв. Жители 370 старых домов переехали в новое жилье и существенно улучшили свои жилищные условия.

- На текущий момент переселение по программе реновации организовано для 58 тысяч ее участников. Из них 45,5 тысяч уже получили ключи от новых квартир. Переселение ведется в 137 «стартовых» новостроек из более чем 370 старых домов, – рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра Москвы, с начала программы реновации в городе построено 167 домов: это 2,1 миллиона квадратных метров нового жилья. Еще 5,5 миллионов квадратных метров сейчас находятся в стадии проектирования и строительства.

- За 11 месяцев этого года мы построили миллион «квадратов» жилья для переселения по программе, более 60 домов передали под заселение, а также подобрали «стартовые» площадки для строительства еще 1,1 миллиона квадратных метров реновационного жилья. И программа продолжает набирать обороты, – отметил вице-мэр столицы.

Только за этот год – с января по ноябрь 2021 года в рамках программы реновации в Москве сдали 75 новых домов.

- Этих площадей достаточно для обеспечения новым жильем более 35 тысяч человек, – подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она стартовала в августе 2017 года. Программа предусматривает снос ветхого малоэтажного жилья, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство многоэтажных жилых домов на освободившейся территории. Под снос идут в основном старые пятиэтажки: конструктивные особенности не позволяют делать в таких домах капитальный ремонт. Любые ремонтные работы не приведут к качественным техническим изменениям. При дальнейшей эксплуатации в ближайшие 10-15 лет такие дома придут в аварийное состояние и станут непригодными для жизни.

Благодаря реновации более миллиона жителей столицы переедут из старых пятиэтажек в новые квартиры. Программа принята на срок до 2032 года. Для строительства новых домов выделены 533 площадки. Под переселение из пятиэтажек будет построено более 350 000 квартир. При этом участники программы получают равнозначное жилье в своем районе, в котором они живут. Жилая площадь и количество комнат в полученной по программе реновации квартире не меньше, чем в освобождаемой, а общая площадь - больше за счет более просторных кухни, прихожей, коридора и санузлов. Новоселам вручают ключи от квартир с уже готовой отделкой. При желании участники программы могут докупить необходимые квадратные метры за свой счет – так уже поступила 1 381 московская семья.

Программа реновации не только позволяет улучшить жилищные условия сотен тысяч москвичей, но и предотвращает массовое появление аварийного жилья в столице. Кроме того, реновация помогает качественно улучшить городскую среду. Вместо старых домов в Москве появляются новые комфортные и благоустроенные кварталы, а за счет эффективного планирования территорий повышается доступность объектов инфраструктуры.