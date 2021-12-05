«Русская Медиагруппа» будет бороться за чистоту водоёмов

Фото пресс-службы «Русская медиагруппа»

Масштабное загрязнение водоёмов пластиком стало одной из главных экологических проблем на сегодняшний день во всём мире. «Русская Медиагруппа» в рамках Международного Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ организовала круглый стол Зелёная инициатива, главной темой обсуждения на котором стал вопрос чистоты океанов, морей, озёр и рек.

В мероприятии приняли участие эко-активисты, бизнесмены, артисты, спортсмены, менеджеры крупных международных компаний и представители других сфер. Модератором дискуссии стал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

В ходе обсуждения все участники круглого стола фактически единодушно пришли к выводу, что первостепенной задачей в деле сохранения чистоты водоёмов является массовое внедрение культуры утилизации пластика.

По мнению собравшихся, каждый человек может и должен внести свой вклад в сохранение природы. Даже одна правильно утилизированная пластиковая бутылка в дальнейшем может спасти мировой океан от загрязнения.

Конечно, массово внедрить систему сбора пластика не получится в одночасье. Однако в распространении такого подхода могут помочь звёзды шоу-бизнеса и другие публичные люди, которые являются настоящими лидерами мнений. Именно они своим примером могут подтолкнуть всех остальных к изменению своих привычек и более ответственному отношению к экологии.

Именно поэтому «Русская Медиагруппа» планирует организовать просветительские программы в данной сфере, чтобы обратить на существующую проблему максимальное общественное внимание и таким образом внести реальный вклад в дело сохранения чистоты водоёмов.

Как подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников по итогам круглого стола Зелёная инициатива, на данный момент речь идёт не просто про распространение нужных знаний в обществе, а про возможность почувствовать себя Цивилизацией в полном смысле этого слова.

«Здесь собрались представители разных направлений: крупный бизнес, парусный спорт, музыкальная индустрия и индустрия красоты, экологи – и все они могут повлиять на аудиторию. Мы говорим не просто об образовании, а о борьбе за право почувствовать себя Цивилизацией. И именно необходимость очищения водоёмов от пластика предлагаем сделать центральной темой «зелёной инициативы» музыкальной индустрии в будущем году», – заявил Медников.