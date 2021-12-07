Владимир Ефимов: В столице утвердили более 100 проектов межевания жилых кварталов

Межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году за счет городского бюджета разработан и утвержден 101 проект межевания жилых кварталов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности. До 2019 года подготовку к постановке участков под жилыми домами на кадастровый учет проводили по заявкам горожан и за их счет. С августа 2019 года эту работу город выполняет самостоятельно.

«За одиннадцать месяцев 2021 года городом определены границы земельных участков для 585 многоквартирных домов, - отметил заммэра. - Они входят в 101 проект межевания территорий общей площадью 600 гектаров в 11 округах столицы. Всего городом утверждено порядка 4,1 тысячи проектов общей площадью более 50,5 тысячи гектаров. После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению – обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев».

За регистрацией права в Едином государственном реестре недвижимости нужно обратиться в Управление Росреестра по Москве.

«С начала 2021 года больше всего проектов межевания территорий было утверждено в Троицком и Новомосковском округах, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Сюда входят 22 проекта общей площадью 173 гектара, на которых находятся 183 многоквартирных дома».

КОНКРЕТНО

Общая схема оформления в собственность земли под многоквартирными домами, а также соседней территории включает в себя три основных этапа:

- межевание квартала, где расположен дом;

- постановка на кадастровый учет участка;

- регистрация прав общей долевой собственности.

Для москвичей все эти процедуры бесплатны.

Утвержденные проекты межевания можно посмотреть на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.