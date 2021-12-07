Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз: «Если ночные клубы нарушают антиковидные правила, закрывать без разговоров!»

Москва продолжает бороться с коронавирусом. В общественных местах по-прежнему нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и выполнять необходимые санитарные правила. Но порой не обходится без нарушений. К примеру, серьёзные отступления от ковидных требований выявлены в минувшие выходные во время проверок в трёх ночных клубах Москвы. Гости собирались в огромные толпы на входе и внутри здания, при этом маски надевали не все. Заведениям грозят штрафы до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. Впрочем культурные и развлекательные площадки города в основном строго обеспечивают антиковидный контроль.

- В нашем театре все правила, действующие в пандемию, четко выполняются, как и в других учреждениях культуры, - говорит Иосиф Райхельгауз, худрук театр «Школа современной пьесы». - У нас привиты практически 100 процентов сотрудников. Мы внимательно следим за здоровьем не только своих артистов и персонала, но и зрителей. На входе измеряем температуру, проверяем QR-коды, документы, выдаём маски. Иногда, к сожалению, приходится отказывать некоторым гостям в доступе в театр, если кто-то не соблюдает ковидные правила. Я сам ярый сторонник вакцинации. Отказ от прививок для меня абсолютное мракобесие. История человечества с холерой, чумой, полиомиелитом для меня показатель того, что не нужно пренебрегать прививками и санитарными правилами.

По мнению Иосифа Райхельгауза, соблюдение антиковидных мер сейчас стало единственным выходом из ситуации с пандемией.

- Чудовищно, что в тех же ночных клубах нарушают эти правила, - считает худрук. - Только все вместе мы сможем справиться с вирусом. К чему разговоры, отказы, рассуждения? Есть конкретные меры, есть вакцина, надо соблюдать и прививаться, значит, надо. Я известный демократ и либерал, но в пандемию считаю, что в отношении нарушителей должны действовать жесточайшие санкции. Если ночные клубы недовольны тем, что необходимо соблюдать меры, о чем говорить? Закрывать без разговоров! Если люди не понимают, что представляют угрозу для окружающих, то безусловно нужны строгие решения.