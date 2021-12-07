Контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве будет продолжен

Режим QR-кодов был вновь введен в Москве в ноябре этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, поэтому контроль за соблюдением мер безопасности на массовых мероприятиях будет продолжен, сообщил во вторник, 7 декабря журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований во время культурных и развлекательных событий в столице осуществляют сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и московского управления Роспотребнадзора.

- В связи с непростой ситуацией с распространением коронавируса в Москве Роспотребнадзор и ОАТИ продолжат осуществлять мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на развлекательных, концертных, культурных и просветительских мероприятиях, - рассказал Евгений Данчиков в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, недавние проверки выявили нарушения эпидемиологических мер в клубах «Adrenaline Stadium», «Gipsy» и «Главclub». Специалисты ОАТИ обнаружили в заведениях очереди, несоблюдение социальной дистанции и нарушения порядка проверки QR-кодов.

- В ходе мониторинга были выявлены нарушения социальной дистанции в очереди на вход в здание клубов и концертных площадок, некачественное проведение термометрии и проверки QR-кодов. В частности, сотрудники развлекательных площадок не всегда проводили сверку цифровых сертификатов с данными паспортов граждан, - отметил Евгений Данчиков. - Зафиксированы отдельные случаи несовпадения данных кодов и соответствующих документов. Внутри здания посетители массово не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию. Это также подтверждается большим количеством публикаций пользователей, размещенных в социальных сетях.

Напомним, режим QR-кодов был вновь введен в Москве в ноябре этого года. Получить QR-код на портале госуслуг может любой москвич, сделавший прививку вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России. Кроме того, QR-коды доступны тем, кто переболел COVID-19 в течение полугода (и об этом есть отметка в электронной системе ЕМИАС, то есть человек обращался за помощью в медицинские учреждения). Получить код можно также, сдав ПЦР-тест (он действует 72 часа, результат должен быть отрицательным и внесен в ЕМИАС, этот вариант доступен для иностранных граждан). QR-коды необходимы, чтобы пройти на концерт или на любое другое зрелищное мероприятие, где собираются больше 500 человек. Кроме того, без кода не пустят в театры и музеи, на выставки и другие культурные мероприятия по усмотрению его организаторов.

По данным на 6 декабря, в Москве за сутки выявлено 3134 новых случая COVID-19. За минувший день в столице госпитализировано 767 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 560 пациентов. За сутки в больницах Москвы скончался 91 пациент с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. При этом из столичных ковидных госпиталей за последний день врачи выписали 2753 пациента. Всего с начала пандемии COVID-19 московские медики вылечили более 1 миллиона 700 тысяч пациентов.