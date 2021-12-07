Сергунина: Свыше 600 московских волонтеров помогали организаторам добровольческого форума #МыВместе

В заключительный день форума прошла церемония награждения лучших добровольцев России, в которой принял участие президент Владимир Путин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

В международном форуме гражданского участия #МыВместе приняли участие 180 московских волонтеров, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Форум прошел в Москве в выставочном зале «Манеж», подготовить этого масштабное событие помогали более 600 столичных добровольцев.

- Международный форум гражданского участия #МыВместе прошел в Москве с 2 по 5 декабря. Он был приурочен к Международному дню добровольцев, который отмечается 5 декабря. К съезду присоединились свыше 180 активных волонтеров Москвы, в личных книжках которых - сотни часов бескорыстной помощи на городских событиях и акциях. В рамках форума они представили свою площадку - стенд «Столица добрых дел - Москва», - рассказала Наталья Сергунина.

Форум собрал на своей площадке тысячи волонтеров, авторов благотворительных проектов в самых разных сферах, представителей НКО, бизнеса и просто неравнодушных людей. В Москву на него съехались добровольцы из всех 85 регионов России и из других стран мира, руководители волонтерских центров, представители органов власти и предприниматели. На стенде Москвы они могли понаблюдать за работой московского штаба всероссийской акции #МыВместе, в том числе за тем, как добровольцы принимают и обрабатывают заявки жителей столицы, а также как проходит инструктаж волонтеров.

- Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии. Непосредственно на самом событии наш город представляли свыше 180 активных добровольцев. Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций, - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа форума включала в себя встречи, дискуссии, мастер-классы и квизы. Например, на стенде столицы гости смогли принять участие в мероприятии, посвященном 80-летию Битвы за Москву.

В рамках форума гражданского участия #МыВместе прошел учредительный съезд волонтеров культуры. В разнообразных проектах, в том числе и в программах сохранения культурного наследия в нашей стране участвуют более 100 тысяч человек. На форум приехали и волонтеры-медики со всей России, в том числе студенты медицинских вузов, работавшие в красных зонах ковидных госпиталей. Активно развивается экологическое волонтерство: представители «зеленых» объединений обсудили самые насущные проблемы охраны природы в России. Только за этот год в нашей стране силами волонтеров было очищено более 31 тысячи километров береговой полосы российских рек и собрано более 70 миллионов тонн мусора, посажено свыше 70 миллионов деревьев.

В заключительный день форума прошла церемония награждения лучших добровольцев России - победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Президент РФ Владимир Путин объявил и наградил «Волонтера года» – добровольца из Подмосковья Павла Бережанского. Глава государства также сообщил, что подписал указ о награждении Орденом Луки Крымского Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».