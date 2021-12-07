Ресторатор Сергей Миронов: «Лояльные меры города позволяют ночным клубам в столице работать, а не простаивать без посетителей»

В столице проводятся проверки соблюдения антиковидных правил в общественных местах, в том числе на развлекательных, концертных, культурных и просветительских площадках. Очередной из прошедших в декабре рейдов контролирующих ведомств показал, что не все ночные клубы придерживаются действующих требований. Хотя большинство предприятий сферы услуг строго выполняют правила.

- В наших ресторанах полностью соблюдаются все антиковидные требования столичных властей и Роспотребнадзора, - говорит Сергей Миронов, ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба». - Посетители должны заходить к нам в масках, у них проверяется температура, в зале есть обеззараживатели, также проводим специальную обработку столов и контактных поверхностей.

По мнению Сергея Миронова, в общественных местах никто не должен игнорировать антиковидные правила.

- В первую очередь это безопасность москвичей и в целом города, - отметил ресторатор. - Считаю, за нарушения должны быть обязательные наказания, профилактические меры. Правила едины для всех и каждый обязан их соблюдать. Москва, на мой взгляд, более лояльна в том что касается антиковидных мер. В других регионах страны все жёстче, например, в Смоленске все заведения закрываются с восьми вечера и не могут работать ночью. В некоторых городах с 23.00 все закрыто. Москва позволяет работать ночным клубам в поздние часы. Если заведения нарушают действующие требования, это безобразие.

Напомним, по закону таким заведениям грозят штрафы до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- Конечно, в рамках ресторанного сообщества нужно провести с нарушителями разъяснительную беседу, - сказал Сергей Миронов. - Игнорирование антиковидных мер надо прекратить. В ответ на абсолютно лояльные меры города, возможность для ночных клубов работать и существовать, не должно быть наплевательского отношения в принципе. Если потребуются жёсткие меры, нужно их применять в рамках закона. Сначала объяснение, предупреждение, потом штраф. Если в заведении не понимают, тогда придётся закрыть. С нарушителями надо разбираться строго.