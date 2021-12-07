Сергей Собянин: Устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» мужчина задержан

Злоумышленник, открывший огонь в МФЦ «Рязанский», задержан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем "Твиттере".

- В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали, - написал глава города. –

Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

- Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, - отметил Сергей Собянин.

Трагедия в МФЦ «Рязанский» случилась во вторник, 7 декабря. По данным к этому часу посетитель учреждения повздорил с сотрудниками отделения из-за защитной маски. Мужчина наотрез отказывался подчинится требованиям охранника и надеть средство индивидуальной защиты. По словам очевидцев, нападавший был в неадекватном состоянии. В разгар спора взвинченный мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Как выяснилось, травматическое оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. В результате нападения на месте скончались два два человека – охранник МФЦ и 33-летний сотрудник-оператор. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя - ранена 10-летняя девочка. Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка - в Морозовскую детскую клиническую больницу.

Как уточнили представители МВД, стрелявшего задержал сотрудник подразделения министерства по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.