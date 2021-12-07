На новом участке БКЛ открылись пересадки на семь линий метро и две станции МЦД

На новой станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый участок из десяти станций на Большой кольцевой линии – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

«На БКЛ остается достроить в следующем году девять станций, это 30 процентов, - сказал Сергей Собянин на церемонии запуска движения. - Надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме».

Стартовавший сегодня маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с семью ветками метро и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД).

«Сейчас со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Седьмой переход – со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – уже строится».

При этом станцию БКЛ «Кунцевская» вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, платформой первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и остановками наземки соединили в крупный пересадочный узел.

Ещё одна пересадка, кроме уже действующей, появится на реконструированной станции «Каховская», также открывшейся в составе БКЛ. «Это будет дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, - рассказал Юрий Кравцов, гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. - Прим.). - Со станции «Аминьевская» проложен переход на одноименную железнодорожную платформу будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). С «Мичуринского проспекта» БКЛ - на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки».

Напомним, строительство Большой кольцевой линии стало главным проектом столичного метростроения. Длина маршрута - более 70 километров. На нем разместится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

КСТАТИ

Около десяти открывшихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро высадили более трёх тысяч деревьев и порядка 18 тысяч кустарников.

«Благоустройство – обязательный этап работ при запуске новых станций метро, - подчеркнул Андрей Бочкарев. - Возле десяти введенных станций Большого кольца благоустроено более 44 гектаров прилегающих территорий».

ЦИФРЫ

В пик строительства на открывшемся участке БКЛ работали порядка 16 тысяч человек. Накануне его сдачи, когда основные работы по возведению станций завершились, суммарно на участке трудились около 8 тысяч метростроевцев.

«Принятые меры по оптимизации в совокупности позволили на 15-20% снизить численность персонала на десяти станциях БКЛ без ущерба выполнению плана, - отметил глава столичного Стройкомплекса. - Сроки строительства соблюдались, несмотря на то, что пандемия ограничила возможности подрядчиков привлекать рабочих».