Известные журналисты рассказали о медиасфере участникам Всероссийского форума студенческих СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области 3 и 4 декабря 2021 года прошел Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ. Мероприятие было организовано Министерством образования и науки для участников проекта "Молодежный медиацентр при Минобрнауки России".

Участниками форума стали студенты из 82 российских вузов из 36 регионов страны. Все они получили бесценный опыт от общения с известными блогерами и ведущими, и осознали всю важность журналистской работы.

На образовательном форуме студенты испытали себя в увлекательных мастер-классах, соревновались в интеллектуальных играх и квизах, и защищали подготовленные проекты.

Больше всего будущие журналисты были рады возможностям лично перенять опыт у профессионалов, задать им свои вопросы и узнать секреты медиасферы.

Спикерами Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ стали медиатехнолог и создатель PVGmedia.ru Дмитрий Кирьян, председатель делового клуба RRCC Андрей Бургарт, главред Readovka.ru Алексей Костылев, ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Петр Романов. Они доступно и на равных рассказали участникам мероприятия о ключевых особенностях подачи информации, возможности ее продвижения в соцсетях.

Также были подведены итоги конкурса университетских медиа. Специальную грамоту получил студенческий журнал МГИМО «Международник», который дошел до финала.

Основной цель этого проекта была возможность познакомить молодежь с важной и ответственной профессией. И спикеры, и организаторы мероприятия справились со своей задачей, а ребята показали хорошие результаты. Теперь вдохновленные студенты ждут новых встреч.