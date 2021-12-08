Андрей Бочкарев: На новом участке БКЛ можно сделать пересадки на семь линий метро и две станции МЦД

Новый участок Большой кольцевой линии столичного метро, открывшийся 7 декабря, связан пересадками с семью другими линиями подземки и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД). Это сокращает время поездок для пассажиров и делает более удобными пересадки с одной линии московского метрополитена на другую.

- В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход - со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии - находится в стадии строительства, - рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, станция «Кунцевская» Большой кольцевой линии объединена в крупный пересадочный узел. Через «Кунцевскую» можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1. С «Воронцовской» можно перейти на станцию «Калужская» оранжевой Калужско-Рижской линии, с «Мичуринского проспекта» доступна одноименная станция Калининско-Солнцевской линии, с «Проспекта Вернадского» - Сокольническая линия. С «Каховской» пассажиры попадают на «Севастопольскую» станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, а с «Аминьевской» осуществляется переход на одноименную железнодорожную платформу будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Движение поездов по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской» вчера запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и руководитель столичного правительства открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Это своего рода рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. Протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.

- За последние десять лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК, - рассказал Владимир Путин, подчеркнув, что такие высокие темпы развития московскому метро нужно поддерживать и в будущем.

- Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу, – отметил глава государства.

Сергей Собянин напомнил, что в свое время президент поддержал проект развития московского транспортного узла как важнейшего транспортного направления.

- Через него проходят 60% всех пассажиров России. Это огромный объём для железной дороги, МЦД и автомобильной дороги, - отметил мэр города.

На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%.

- Остаётся 30%, это девять станций, которые в основном мы построим в следующем году и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнётся и будет работать уже в полноценном режиме, - отметил Сергей Собянин.

Напомним, строительство Большой кольцевой линии метро является одним из самых масштабных проектов метростроения в мире и самым крупным в России. Длина новой линии составит более 70 километров. Всего на БКЛ расположится 31 станция.