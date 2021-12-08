Почти 85 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями БКЛ с начала их работы

Одной из самых популярных среди пассажиров стала новая станция Большой кольцевой линии "Воронцовская". Фото: пресс-служба Дептранса Москвы.

Более 85 тысяч пассажиров уже воспользовались новыми станциями Большой кольцевой линии, открытыми 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В первый же вечер работы нового участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» его станции посетили 53 тысячи пассажиров. А до 10 часов утра 8 декабря его поездами на работу или по своим делам уехали около 31 тысячи человек.

Новый участок Большой кольцевой линии связан пересадками с семью другими линиями подземки и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД). Это сокращает время поездок для пассажиров и делает более удобными переходы с одной линии московского метрополитена на другую.

- Пассажиры смогут экономить время в пути, а выбрать наиболее оптимальные быстрые маршруты помогут наши транспортные приложения, - говорится в сообщении столичного Дептранса.

Так, например, станция «Кунцевская» Большой кольцевой линии объединена в крупный пересадочный узел. Через «Кунцевскую» можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1. С «Воронцовской» можно перейти на станцию «Калужская» оранжевой Калужско-Рижской линии, с «Мичуринского проспекта» доступна одноименная станция Калининско-Солнцевской линии, с «Проспекта Вернадского» - Сокольническая линия. С «Каховской» пассажиры попадают на «Севастопольскую» станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, а с «Аминьевской» осуществляется переход на одноименную железнодорожную платформу будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в первый же вечер работы новых станций 29 тысяч пассажиров вошли на них, и 24 тысячи человек сделали пересадки. Самыми популярными станциями нового участка Большой кольцевой линии оказались «Воронцовская» (в первый день ею воспользовались 11,3 тысяч пассажиров), «Кунцевская» (9,3 тысячи пассажиров), «Мичуринский проспект» - (6,7 тысяч человек).

Движение поездов по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской» вчера запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и руководитель столичного правительства открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Это своего рода рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. Протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.

На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность составляет 70%. По словам Сергея Собянина, осталось построить 30% участков Большой кольцевой линии, они будут доделаны в основном в 2022 году. Таким образом, кольцо замкнется и в 2023 году начнет работать уже в полноценном режиме.

Строительство Большой кольцевой линии метро является одним из самых масштабных проектов метростроения в мире и самым крупным в России. Длина новой линии составит более 70 километров. Всего на БКЛ расположится 31 станция.