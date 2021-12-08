Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Институт Склифосовского, где проходят лечение пострадавшие во вчерашней трагедии. Фото: Вконтакте.

Сергей Собянин 8 декабря приехал в НИИ имени Склифосовского, где навестил раненых во вчерашнем инциденте в МФЦ «Рязанское». Мэр Москвы рассказал о самочувствии пациентов, отметив, что состояние раненой сотрудницы центра остается тяжелым.

- Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное, - написал мэр на своей странице Вконтакте.

Сергей Собянин сообщил, что у погибшего охранника МФЦ Владимира Шеменева осталась семья – жена и маленькие дети.

- Окажем полную поддержку и заботу, - пообещал глава города.

МФЦ "Рязанский" пока остается закрытым для посетителей. Ожидается, что центр возобновит свою работу в четверг, 9 декабря.

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны. Два человека – охранник МФЦ и сотрудник ГБУ «Жилищник» погибли на месте, еще четыре человека ранены. В числе раненых – 10-летняя девочка, дочь одного из посетителей МФЦ. Взрослые были доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка со сквозным ранением шеи - в Морозовскую детскую клиническую больницу. Врачи уже прооперировали ее, состояние ребенка остается стабильным, жизнь девочки вне опасности.

- Операция носила простой характер, в большей степени косметический, - сообщил журналистам главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Стрелка задержал сотрудник миграционной службы, работающий в МФЦ. Задержанным оказался бывший военнослужащий Сергей Глазов. Он будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, в момент нападения и задержания Сергей Глазов находился в неадекватном состоянии.

- Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия, - отметил источник. Он также добавил, что опрошенные сотрудниками правоохранительных органов соседи Глазова отзываются о нем как о психически неуравновешенном человеке. По словам источника, ранее у Глазова не было зафиксировано никаких серьезных проблем с законом или со здоровьем. В частности, он не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на учете у психиатров.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что задержанного отправят на психиатрическую экспертизу.

- Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления, - рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК) и «Незаконный оборот оружия» (ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит нападавшему, - пожизненное лишение свободы.