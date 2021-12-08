Дептранс: Дублирование указателей на станциях метро помогло снизить загрузку вестибюлей на 50 процентов

Дублирование указателей на фарси и узбекский язык позволило вдвое разгрузить вестибюли станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Московского метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дублирование указателей на фарси и узбекский язык позволило вдвое разгрузить вестибюли станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Московского метро. Именно с этих станций гости столицы из бывших республик СССР отправляются в Сахарово, где расположен Московский миграционный центр. Перевод табличек на понятный для них язык не только разгрузил вестибюли, но сократил очереди в кассы, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

- От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в России Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях - русский. Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на 40% уменьшились очереди в кассы, поскольку пассажиры-иностранцы часто обращались к их сотрудникам не за билетами, а за справочной информацией.

- Ранее метрополитен получал многочисленные обращения от пассажиров станций «Лесопарковая» и «Прокшино» о необходимости упорядочивания передвижения пассажиров, снижения очередей в кассы и билетные автоматы. Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесены черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесены светло-коричневым цветом, - отметили в пресс-службе.

Практика перевода справочных и навигационных надписей на другие языки на объектах транспорта с большим числом иностранцев широко распространена в России. Она действует, например, во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

- Например, навигация всего аэропорта Шереметьево переведена на китайский язык, а в части поездов дальнего следования используются различные иностранные языки для быстрого ориентирования иностранных пассажиров, - рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Впрочем, как оказалось, такая практика нравится далеко не всем жителям столицы. Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой рассмотреть жалобу местных жителей на указатели на фарси и узбекском языке. Как сообщается в официальном Telegram-канале Совета, в жалобе, в частности, отмечается, что вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру приезжим создают условия для комфортного проживания без знания и владения русским языком.

Московский метрополитен - крупнейшая транспортная артерия Москвы. Так, во вторник, 7 ноября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение поездов по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». Глава государства и руководитель столичного правительства открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Это своего рода рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. Протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.