В Москве создан достаточный объем коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей

В последние недели московские медики отмечают рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве растет число госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Об этом в среду, 8 декабря сообщили в столичном Департаменте здравоохранения. Город полностью обеспечен медикаментами для лечения сезонных простуд: в столице создан достаточный запас лекарств, в том числе противовирусных препаратов.

- Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей. Среди детей 0-2 лет - ниже на 80%, среди детей 3-6 лет - ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет - ниже на 23,5%. Вместе с тем в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет, - рассказал в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, подчеркнув, что информация о нехватке коек и препаратов для лечения гриппа в детских больницах не соответствует действительности. В медицинских учреждениях города создан достаточный запас лекарств, а коечный фонд используется не на 100%.

- Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях, - заверили представители Депздрава.

Для больных с ОРВИ и гриппом в московских больницах создан достаточный объем коечных мощностей. Чтобы обеспечить местами в стационарах всех пациентов, дополнительно обустроили 450 коек в инфекционной клинической больнице №1, детской городской клинической больнице Святого Владимира, детской инфекционной клинической больнице №6, детской городской клинической больнице имени Башляевой.

- В настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объем свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%), - говорится в сообщении Депздрава.

Врачи также напомнили о важности прививок.

- Самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация, - подчеркивается в сообщении.

Сделать прививку от гриппа можно в любой поликлинике Москвы. Пока что вакцинироваться от этого заболевания москвичи могут только в медицинских организациях, поскольку мобильные пункты вакцинации прекратили свою работу. Более 7,2 миллиона человек уже сделали прививку – это 57% всех жителей столицы. Вакцинацию от гриппа прошли 65% детей.