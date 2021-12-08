Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ «Рязанский» за проявленное мужество. Фото: "ВКонтакте".

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с коллективом МФЦ «Рязанский», в котором вчера один из посетителей начал стрельбу. Нападавший убил двоих человек и ранил еще четверых. Глава города поблагодарил сотрудников центра за мужество и самоотверженность, проявленные во время трагических событий. Об этом Сергей Собянин сообщил 8 декабря на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ «Рязанский», кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь, - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин уверен, что если бы не четкие и самоотверженные действия сотрудников МФЦ, пострадавших и погибших могло бы оказаться гораздо больше.

- Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Георгий - без оружия, без ничего - мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть ещё пострадавших... Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события, - отметил глава города.

Ранее в среду днем Сергей Собянин навестил в НИИ имени Склифосовского раненых во вчерашнем инциденте в МФЦ «Рязанское». Мэр Москвы рассказал, что состояние пострадавшей сотрудницы центра остается тяжелым.

- Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное, - написал мэр на своей странице Вконтакте.

Сергей Собянин пообещал оказать поддержку жене и детям погибшего охранника МФЦ Владимира Шеменева.

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны. Два человека – охранник МФЦ и сотрудник ГБУ «Жилищник» погибли на месте, еще четыре человека ранены. В числе раненых – 10-летняя девочка, дочь одного из посетителей МФЦ. Взрослые были доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка со сквозным ранением шеи - в Морозовскую детскую клиническую больницу. Врачи уже прооперировали ее, состояние ребенка остается стабильным, жизнь девочки вне опасности.

Стрелка задержал сотрудник миграционной службы, работающий в МФЦ. Задержанным оказался бывший военнослужащий Сергей Глазов. По предварительным данным, в момент нападения и задержания он был в неадекватном состоянии.

- Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления, - сообщила 7 декабря представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК) и «Незаконный оборот оружия» (ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит нападавшему, - пожизненное лишение свободы.