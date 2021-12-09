Владимир Ефимов: В трех индустриальных кварталах Москвы появится более 9,5 тысячи новых рабочих мест

Промышленная застройка займет более 215 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая, в том числе офисы, банки, магазины, торговые центры, - 256 тысяч квадратных метров Фото: Shutterstock

В столице благодаря комплексному развитию участков бывших промышленных зон в Южном, Юго-Западном и Северо-Восточном округах будет создано более 9,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проекты составят более 30 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Решения о комплексном развитии приняты в отношении участков бывших промзон Каширское шоссе, Огородный проезд и Теплый стан, - отметил заммэра. - Их общая площадь превышает 31 гектар. В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура. Ожидаемый объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят три миллиарда рублей».

Сейчас на этих участках находятся в основном склады и гаражи. В будущем на них планируется возвести более 470 тысяч квадратных метров недвижимости. Промышленная застройка займет более 215 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая, в том числе офисы, банки, магазины, торговые центры, - 256 тысяч квадратных метров.

«Реализацию проекта в бывшей промзоне Огородный проезд планирует проводить правообладатель, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - А право реализации проектов в промзонах Каширское шоссе и Теплый стан выставят на торги».

Напомним, благодаря комплексному развитию территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.