Андрей Бочкарёв: На строительстве открывшегося участка БКЛ использовалось девять тоннелепроходческих щитов

Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от «Мнёвников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра. Фото: пресс-служба Дептранса Москвы.

В Московском метро 7 декабря открылись сразу десять новых станций Большой кольцевой линии. Это своего рода рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. Протяженность нового участка Большой кольцевой линии превышает 20 километров. Работы по строительству были масштабными и технически сложными. Чтобы проложить тоннели между станциями «Мнёвники» и «Каховская», было задействовано девять тоннелепроходческих комплексов. О том, как велось строительство нового участка кольца, журналистам 9 декабря рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от «Мнёвников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра, – сообщил Андрей Бочкарёв.

Прокладывать двухпутные перегоны между станциями «Мнёвники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» доверили самым большим машинам - щитам-гигантам диаметром 10 метров, которые называются «Надежда» и «Лилия».

- Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами, – уточнил Андрей Бочкарёв.

Мощные технические комплексы, прокладывающие тоннели в столичной подземке, традиционно носят нежные женские имена. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – оператор программы развития московского метрополитена) Юрия Кравцова, однопутные перегоны Большой кольцевой линии между станциями «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» проложили щиты «Роза» и «Наталия». А тоннели между юго-западными станциями кольца связали между собой щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья». Работы были сложными, поскольку велись под жилыми кварталами и Москва-рекой.

- Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москва-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства, – рассказал Юрий Кравцов, уточнив, что на новых участках БКЛ было сооружено почти 24 километра тоннелей.

Напомним, во вторник движение поездов по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и руководитель столичного правительства открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую».

На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность составляет 70%. По словам Сергея Собянина, осталось построить 30% участков Большой кольцевой линии, они будут доделаны в основном в 2022 году. Таким образом, кольцо замкнется и в 2023 году начнет работать уже в полноценном режиме.

Строительство Большой кольцевой линии метро является одним из самых масштабных проектов метростроения в мире и самым крупным в России. Длина новой линии составит более 70 километров. Всего на БКЛ расположится 31 станция.