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Общество9 декабря 2021 9:11

Владимир Ефимов: Город выделил 152 участка для развития железнодорожной сети

Благодаря модернизации столичного транспортного узла поездки москвичей становятся комфортнее
Иван ЛУКИН
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Благодаря модернизации столичного транспортного узла поездки москвичей становятся комфортнее

Благодаря модернизации столичного транспортного узла поездки москвичей становятся комфортнее

Фото: Павел КЛОКОВ

С начала 2021 года город заключил с ОАО «Российские железные дороги» 55 договоров аренды земельных участков. На них появятся остановочные и пересадочные пункты, инфраструктура для современных поездов, пути для организации скоростного сообщения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совместно с РЖД город развивает железнодорожную инфраструктуру столичного транспортного узла, создавая новую систему комфортного и быстрого сообщения между отдаленными ранее районами. Для москвичей уже стали привычными два ее флагманских проекта – Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. В скором времени планируется запуск еще двух линий МЦД и дальнейшее развитие пересадочной сети МЦК.

«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих ж/д ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет, - отметил заммэра. - С начала 2021 года Департамент городского имущества заключил с ОАО «РЖД» 55 договоров аренды 152 земельных участков общей площадью более 13 гектаров».

Их выбрали в семи округах столицы - на востоке, западе, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и в центре. Больше всего – 66 участков – в Центральном округе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на арендованных землях проведут масштабное расширение и модернизацию путевой инфраструктуры вокруг станций Москва-Курская и Москва-Каланчевская, развитие пассажирского сообщения Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги, а также интеграцию с МЦК некоторых из этих радиальных веток. Помимо этого, построят, реконструируют и благоустроят остановочные пункты Аминьевская, Щукинская, Волоколамская, Пенягино, Печатники, Курьяново, Марьина роща и Царицыно. Ранее, в 2020 году, город выделил РЖД 263 земельных участка общей площадью 21,46 гектара.