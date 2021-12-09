В Москве с 11 по 18 декабря пройдет студенческая неделя «Моспром studweek»

До 18 декабря у учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений будет отличная возможность определиться с будущей специальностью и найти работу своей мечты.

В Москве с 11 декабря стартует студенческая неделя «Моспром studweek». До 18 декабря у учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений будет отличная возможность определиться с будущей профессией и найти работу своей мечты. Молодых людей ждут экскурсии на ведущие предприятия столицы, мастер-классы, психологические тренинги, общение с работодателями и специалистами по трудоустройству.

- Такие мероприятия, как студенческая неделя «Моспром studweek», - хорошая возможность для студентов не только определиться с будущей специальностью и местом трудоустройства, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики. В рамках этой недели свыше 20 столичных заводов проведут более 50 экскурсий, среди них - производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий и многие другие. Также состоится хакатон по решению реальных кейсов от предприятий, - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В рамках «Моспром studweek» 18 декабря пройдет день карьеры для студентов технических вузов города. Его участников ждут коуч-сессии от экспертов, на которых ребят научат секретам самопрезентации и тонкостям общения с работодателями. Представители промышленных предприятий столицы проведут быстрые собеседования, на которых у студентов будет возможность получить предложение о работе или о стажировке. Чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию на сайте студенческой недели и заполнить резюме. Там же, на сайте, можно ознакомиться с отобранными вакансиями, соответствующими интересам учащихся. Партнерами студенческой недели «Моспром studweek» стали «Российские космические системы», приборостроительная корпорация «ВНИИЭМ», производители микроэлектроники ГК «Микрон», «Мослифт», агрохолдинг «Московский», швейная фабрика «Большевичка», ведущие фармацевтические компании столицы и многие другие предприятия.

Еще одно интересное мероприятие студенческой недели – хакатон. Команды под руководством экспертов будут соревноваться в решении практических задач, демонстрируя свои знания и навыки. Например, им нужно будет разработать мобильное приложение для бесконтактного управления лифтом или оптимизировать бизнес-процесс хранения и отгрузок воздуховодов. Хакатон пройдет на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Российского университета дружбы народов.

Экскурсию по высокотехнологичным предприятиям особой экономической зоны проведет телеведущий Сергей Малоземов, автор программ «Чудо техники» и «Живая еда». Историк архитектуры и искусства Сергей Кузнецов вместе с участникам студенческой недели посетит предприятие «Микрон» и Московский институт электронной техники, где расскажет об архитектуре в контексте промышленной истории города. В цехах «Электрозавода» можно будет побывать в компании промышленного дизайнера Владимира Пирожкова. Он представит студентам универсальную высокотехнологичную цифровую лабораторию предприятия Национального исследовательского технологического университета «МИСиС.