Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

Председателем Московской городской избирательной комиссии стала Ольга Кириллова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московская городская избирательная комиссия в четверг, 9 декабря, провела первое заседание в обновленном составе. Ее председателем была назначена Ольга Кириллова. Об этом журналистам сообщил член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

- Восемь членов Московской городской избирательной комиссии назначены в состав предложениями политических партий. Это «Единая Россия», Компартия Российской Федерации, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Два человека назначены по предложению Центральной избирательной комиссии РФ. Один человек назначен по предложению Московской городской избирательной комиссии, - рассказал Фаяс Халилулин.

Еще один член Мосгоризбиркома был назначен по инициативе общественной организации «Московская федерация профсоюзов», два человека был предложены советами депутатов муниципальных образований.

Фаяс Халилулин отметил, что средний возраст членов комиссии составляет 44 года. Из нынешнего созыва одиннадцать человек работали в прежнем составе Московской городской избирательной комиссии. У одиннадцати членов комиссии есть диплом юриста, еще пять человек имеют ученую степень.

На первом заседании тайным голосованием было выбрано руководство комиссии - председатель, заместитель председателя и секретарь Мосгоризбиркома. На пост председателя комиссии была избрана Ольга Кириллова, заместителем председателя был переизбран Дмитрий Реут. Владимир Попов вновь занял должность секретаря, в которой он работал раньше. Все трое кандидатов были избраны единогласно — за них отдали 14 голосов. Члены комиссии голосовали по одному, бюллетени опускались в специальную урну.

Полномочия предыдущего состава Мосгоризбиркома завершились в декабре 2021 года. Напомним, по действующему законодательству члены Московской городской избирательной комиссии переизбираются каждые пять лет. В ее состав входят 14 членов, у каждого из которых есть право решающего голоса. Состав комиссии формируют Московская городская дума и мэр столицы, которые учитывают предложения, поступающие от политических партий, общественных объединений, внутригородских муниципальных образований, Центризбиркома России, а также членов Мосгоризбиркома прежнего состава.

Присутствовавший на заседании зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев подчеркнул, что Москва является лидером развития избирательной системы, По его словам, московская комиссия работает так, что вмешательство ЦИК практически не требуется.

Вновь избранному председателю комиссии Ольге Кирилловой 58 лет. С 2021 года она работала начальником Управления федеральной миграционной службы России по Москве. В июне 2017 года в соответствии с указом президента РФ она получила звание генерал-майора полиции. С января 2019 года Кириллова ушла в отставку. Сейчас она возглавляет комиссию по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и является членом Совета при президенте России по межнациональным отношениям.