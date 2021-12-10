Владимир Ефимов: В Москве объем льготной ипотеки на покупку жилья вырос в 3,4 раза

Теперь в Москве ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке Росреестр регистрирует за 24 часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице в октябре объем выданных льготных ипотечных кредитов на покупку жилья достиг 8,5 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем цифра выросла в 3,4 раза. Число льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тысячи кредитов, что выше сентябрьского показателя в 2,6 раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года, - отметил заммэра. - Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%. Максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей. Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость».

На долю Москвы приходится 26% от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов. В тройку лидеров по объемам предоставления льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в столице в рамках госпрограммы входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк.

«Увеличение объёма ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и тем самым даёт уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов, - подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - К примеру, объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе-октябре нынешнего года составили более 5,9 миллиона квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3%».

Кроме того, теперь в Москве ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке Росреестр регистрирует за 24 часа.

«Только за два месяца действия этой услуги свои права в сокращенные сроки оформили 9 тысяч москвичей, в среднем по 160 человек ежедневно», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.

По его словам, если в целом смотреть на регистрацию ипотечных сделок на рынке первичного и вторичного жилья, то даже после изменения программы льготной ипотеки в июле-октябре спада не было. Напротив, количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы, по сравнению с прошлым годом выросло на 3,3% - 42,9 тысячи и 41,5 тысячи соответственно.