Толщина льда на некоторых московских водоемах достигла 11 сантиметров Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом морозов спасатели начинают обследовать водоемы. Любители зимней рыбалки уже осторожно выходят на лед, хотя он еще недостаточно крепок.

Замеры произведены на 53 водоемах Московской области. Толщина льда варьируется от 0 до 11 см, в среднем покрытие превышает 5 сантиметров.

Но хорошо вода еще не промерзла, покрытие должно увеличиться минимум до 20 сантиметров. А в 23 округах опасность представляют 45 водоемов. Там лед слишком тонкий и выходить на такой опасно для жизни.

В ближайшие сутки синоптики обещают сильные морозы, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до – 17 градусов, днем чуть теплее – до -12 мороза. Этот показатель на четыре градуса выше нормы, сообщает РИАМО.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился, что самые сильные морозы были зафиксированы в Волоколамске, там столбики термометров опускались до минус 15,9 градусов. В тройке «морозных лидеров» также Клин и Талдом, где зафиксировали минус 15,7 и минус 15,5 градусов соответственно, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В связи с сильными морозами в Москве и Подмосковье регионе желтый уровень опасности продлили до 11 декабря. Период предупреждения будет действовать до 12:00, сообщает "Москва 24".

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