В Москве объем льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в октябре вырос в 3,4 раза

Вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В октябре объем льготных ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья в Москве, увеличился в 3,4 раза – до 8,5 миллиарда рублей. На долю столицы приходится 26% от общей суммы льготной ипотеки, выданной в России.

- Объем выданных льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в столице в октябре достиг 8,5 миллиардов рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Число льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тысяч кредитов, что выше сентябрьского показателя в 2,6 раза, - сообщили 10 декабря в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, особенно много льготных ипотечных кредитов было выдано в первую половину октября. Львиная доля таких займов – это ипотека, одобренная еще до поправок в государственную программу льготного ипотечного кредитования. Изменения в ней вступили в силу с 1 июля 2021 года.

- Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей, - рассказал вице-мэр Владимир Ефимов. - Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки, в том числе, повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость.

Увеличение объемов льготных ипотечных кредитов поддерживает спрос и благоприятно сказывается на строительном рынке столицы. Объемы строящегося жилья растут, за этот год ввод в эксплуатацию готовых домов увеличился более чем в половину.

- Увеличение объема ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и тем самым дает уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов. Так, объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе-октябре нынешнего года составили более 5,9 миллионов квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 51,3%, - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Кроме того, в Москве упростилась процедура приобретения жилья по ипотеке на вторичном рынке. Ипотечные сделки на покупку таких квартир Росреестр теперь регистрирует за 24 часа. В итоге только за два месяца действия упрощенной процедуры свои права в сокращенные сроки оформили около девяти тысяч жителей столицы – в среднем по 160 человек каждый день.

- Если в целом смотреть на регистрацию ипотечных сделок на рынке первичного и вторичного жилья, то даже после изменения программы льготной ипотеки в июле-октябре спад не фиксировался. Напротив, количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы, по сравнению с прошлым годом выросло на 3,3%: 42,9 тысяч и 41,5 тысяч соответственно, - отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.